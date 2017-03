Lavoro, un decreto del Cdm abolisce i voucher

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi un decreto legge che sopprime l’istituto del lavoro accessorio, i cosiddetti voucher. Il provvedimento prevede un regime transitorio per consentire l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto legge.

“Useremo le prossime settimane per rispondere ad una esigenza che certamente l’eliminazione dei voucher non risolve, per una regolazione seria del lavoro saltuario e occasionale – ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni – Lo strumento dei voucher si era deteriorato e non era uno strumento attraverso il quale, se non per situazione molto specifiche, si poteva dare una risposta efficiente e moderna. Avevamo la risposta sbagliata ad un esigenza giusta e all’esigenza ora ci rivolgeremo con un confronto già nelle prossime settimane con le parti sociali e il Parlamento”.