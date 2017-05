Legittima difesa, primo sì della Camera

La Camera dei deputati ha dato oggi il via libera alla proposta di modifica dell’articolo 59 del Codice Penale in materia di legittima difesa.

I voti a favore sono stati 225, i no 166, 11 gli astenuti.

Il nuovo articolo 59 prevede la possibilità di ricorrere all’uso delle armi da parte della vittima di un’aggressione, se questa si verfica “di notte”, con “violenza sulle persone o sulle cose”.

Esclusa la colpa per chi reagisce “in situazioni di pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale”.

Infine, nel caso in cui chi ha esercitato la legittima difesa sia stato indagato ma venga assolto, tutte le spese processuali e i compensi degli avvocati saranno a carico dello Stato. Un onere per l’erario stimato in 295.200 euro a decorrere dal 2017.

L’esame del disegno di legge passa ora al Senato.