Libri. Al via a Pistoia il settimo Festival del Giallo

Pistoia, Capitale italiana della cultura 2017, ospita per il settimo anno consecutivo il Festival del Giallo.

Tra gli ospiti tanti scrittori e giallisti, da Carlo Lucarelli a Franco Forte, da Giorgio Pulixi a Romano De Marco, ma anche magistrati, dirigenti di istituti penitenziari, agenti delle forze dell´ordine e avvocati, per fare un excursus a tutto tondo sul mondo del crimine e delle indagini, sul mondo del giallo e del noir. E un cameo tutto pistoiese: un focus sul cinema di Mauro Bolognini e un omaggio ad altre due grandi figure di illustri concittadini pistoiesi, il gesuita Ippolito Desideri e Atto Melani, che nel Seicento fu cantante lirico, scrittore ma anche diplomatico e spia al servizio del Re di Francia .

Il festival aprirà i battenti venerdì 24 febbraio offrendo, fino alla giornata di lunedì 27, appuntamenti, tavole rotonde, premiazioni, presentazione di libri, interviste su tutto il mondo che gravita attorno alla letteratura gialla e non solo. Si analizzeranno i personaggi celebri dei libri noir, ma anche le storie di cronaca che portano l’attualità dentro la letteratura, spaziando tra teatro, televisione e cinema.