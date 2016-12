Love Index 2016: Apple, Microsoft e Netflix i brand più amati

Secondo The Love Index 2016, stilato da Accenture Interactive e Fjord, Apple, Microsoft e Netflix sono i brand più amati in Usa. Seguono, a ruota, Samsung, Sony, Google, Amazon, Fitbit, Facebook e Walmart.

Si tratta di brand che hanno saputo costruire una customer experience innovativa, definendo un nuovo standard di interazione con i consumatori, alzando le loro aspettative nei confronti di prodotti e servizi in maniera trasversale, impattando di fatto tutti i settori industriali.

“Le nostre ricerche hanno individuato cinque dimensioni – Fun, Relevant, Engaging, Social e Helpful – che caratterizzano le esperienze con i brand – ha commentato Ashley Benigno Group Director, Fjord Milano – Si tratta di caratteristiche che le persone cercano nelle loro relazioni interpersonali e che applicano, in maniera spontanea, anche alle interazioni con i brand. Considerando questi aspetti, il Love Index è in grado di spiegare perché le persone amano un brand e cosa possono fare le aziende per aumentare e rafforzare questo amore”.

The Love Index, che ha studiato le preferenze dei consumatori in un periodo di 18 mesi, utilizza una combinazione di ricerche qualitative e indagini quantitative, identificando quali siano le caratteristiche che determinano l’amore per un brand. Gli intervistati, più di 26mila consumatori negli Usa, nel Regno Unito e in Brasile, hanno dato un voto a 70 brand dei settori automobilistico, bancario, turistico e retail. Gli interpellati hanno anche indicato i loro brand “top of mind” identificati senza alcuna sollecitazione.

Le caratteristiche che rendono un brand più o meno amato sono state riportate in un modello a cinque dimensioni, descritte dall’acronimo “Fresh”: Fun, Relevant, Engaging, Social, Helpful.

L’indice ha identificato per ciascuna di queste dimensioni il brand che ne è il leader: negli Usa, Netflix è il leader esperienziale per eccellenza nella categoria Fun, Fitbit per la dimensione “Relevant”, Amazon per “Helpful”, Apple per “Engaging” e Facebook per “Social”.