Lucio Dalla, omaggio da Sorrento e San Martino Valle Caudina

Un ponte di note, tra Sorrento e San Martino Valle Caudina, nel ricordo di Lucio Dalla.

Un gemellaggio per celebrare il rapporto privilegiato con il grande cantautore bolognese, tra la città costiera, protagonista del capolavoro “Caruso” e il centro irpino, dove nell’estate del 1986 quel brano venne eseguito per la prima volta.

In programma due giornate, il 3 e il 4 marzo, in occasione della ricorrenza del quinto anniversario della scomparsa dell’artista.

Il primo appuntamento si terrà venerdì, alle ore 11.30, presso il palazzo municipale di San Martino Valle Caudina, con la cerimonia di gemellaggio alla quale prenderanno parte il sindaco, Pasquale Pisano, e il primo cittadino di Sorrento, Giuseppe Cuomo.

A seguire, una tavola rotonda dal titolo “Lucio Dalla: uomo, poeta e musicista”, con interventi degli assessori alla Cultura di Sorrento, Maria Teresa De Angelis, di San Martino Valle Caudina, Francesco Bello, dello scrittore Raffaele Lauro, del vice capo della Polizia di Stato, Matteo Piantedosi e del giornalista Gianni Raviele.

L’indomani, sempre alle ore 11.30, nella sala consiliare del Comune di Sorrento, si rinnoverà la cerimonia di gemellaggio alla presenza dei sindaci delle due comunità. Al termine, un incontro dedicato alla figura e all’opera di Dalla, con le testimonianze, tra gli altri, di tre amici del cantatore scomparso: Angelo Leonelli, Gianfranco Villa e Riccardo Scarselli.