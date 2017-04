Maltempo, Cia: il gelo ha danneggiato campi e vigneti

Vigne, ortofrutta e piante ornamentali duramente colpite dall’improvvisa ondata di maltempo, con gelo e neve, che sta inaspettatamente attraversando l’Italia. Al Nord appare seriamente compromessa la produzione del Barolo e nel Veneto molti altri vini di pregio sono a rischio. Questo l’allarme della Cia, che ha avviato un monitoraggio nelle aree più colpite per fare una stima realistica dei danni.

Nel Nord Italia i danni maggiori. Nella sola provincia di Padova, dove sono 5.800 gli ettari coltivati a vite, 3.200 dei quali si trovano sui Colli Euganei, per un valore complessivo di 60 milioni di euro, in una sola notte “sotto zero” è stato danneggiato almeno il 70% della produzione.

Anche in Piemonte e Liguria la situazione è critica per l’agricoltura. Perché ad accusare il colpo, oltre alle viti, sono state anche piante orticole, frutta e piante ornamentali. Infatti, in questa fase, dove la fioritura e la maturazione di varie produzioni è avanzata, il freddo risulta devastante.