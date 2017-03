Masterchef, Cracco abbandona il programma tv

Il più cattivo dei giudici di Masterchef dice arrivederci.

Carlo Cracco non prenderà parte alla prossima edizione del talent culinario.

“Giovedì premierò il vincitore di Masterchef e poi mi fermo – ha detto in un’intervista a La Repubblica – Devo pensare a costruire il futuro. Mio, di tutto il mio staff, e anche della cucina italiana”.

Cracco vuole passare più tempo dietro ai fornelli, e meno davanti alle telecamere. Lo chef è attualmente impegnato nell’apertura di un nuovo ristorante, nel centro di Milano. “Un sogno che si avvera – ha spiegato – Un locale a 360 gradi nella ristorazione moderna, del futuro, con bistrot, caffetteria, pasticceria e ristorante”.

Le sue apparizioni nel piccolo schermo diminuiranno, ma Cracco non cesserà del tutto i suoi impegni con Sky. E’ infatti già stata confermata la sua presenza ad Hell’s Kitchen 2017, talent che lo vede alla guida di due brigate, in una cucina dal clima incandescente.