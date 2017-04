Masterchef Italia, Antonia Klugmann al posto di Carlo Cracco

Nella prossima edizione di Masterchef, la squadra dei giudici del talent culinario sarà arricchita dalla presenza della chef stellata Antonia Klugmann.

Prenderà il posto di Carlo Cracco, che ha abbandonato lo show, e si aggiungerà al trio composto da Bruno Barbieri, Joe Bastianich ed Antonino Cannavacciuolo.

Triestina di nascita e friulana d’adozione, Antonia Klugmann propone una cucina legata agli ingredienti della terra e alle materie prime, non come rivisitazione della tradizione, ma come continua ricerca di nuovi accostamenti e suggestioni.

Il suo talento le ha permesso di conquistare il prestigioso riconoscimento di Cuoca dell’anno della guida “I Ristoranti d’Italia” 2017 de L’Espresso.

Patron del ristorante “L’Argine a Vencò” di Gorizia che, a un anno dall’apertura, si è guadagnato una stella Michelin, Antonia Klugmann non è nuova alla cucina di MasterChef Italia: la ricorderete come ospite d’onore nella Finale della quinta stagione, dove ha portato la sua eccellenza e la sua passione per la cucina presentando il piatto animelle di vitello, latte e limone.