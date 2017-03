Mattarella: “Futuro migliore con Ue più forte”

“Oggi l’Europa appare quasi ripiegata su se stessa. Spesso consapevole, nei suoi vertici, dei passi da compiere, eppure incerta nell’intraprendere la rotta. Come ieri, c’è bisogno di visioni lungimiranti, con la capacità di sperimentare percorsi ulteriori e coraggiosi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione della seduta congiunta di Camera e Senato per il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma.

“Nessun Paese europeo può garantire, da solo, la effettiva indipendenza delle proprie scelte – ha aggiunto il capo dello Stato – Nessun ritorno alle antiche sovranità nazionali potrà garantire ai cittadini europei pace, sicurezza, benessere e prosperità, perché nessun Paese europeo, da solo, potrà mai affacciarsi sulla scena internazionale con la pretesa di influire sugli eventi, considerate le proprie dimensioni e la scala dei problemi”.

“Oggi, come sessanta anni fa – è il monito di Mattarella – abbiamo bisogno dell’Europa unita, perché le esigenze di sviluppo, di prosperità del nostro Continente sono, in maniera indissolubile, legate alla capacità collettiva di poter avere voce in capitolo sulla scena internazionale, affermando i valori, le identità, gli interessi dei nostri popoli”.

“Costruire il futuro – ha concluso il presidente della Repubblica – richiede all’Italia e all’Europa ogni possibile risorsa, una straordinaria unità d’intenti e una solida fiducia nei valori fondanti del processo di integrazione. Non impossibili ritorni a un passato che non c’è più, non muri che scarichino i problemi sugli altri senza risolverli, bensì solidarietà fra Paesi, fra generazioni, fra cittadini che condividono una stessa civiltà”.