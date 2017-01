Mattarella: “Occorre uno sforzo unitario per affrontare le calamità”

“Il compito degli atenei è formare un popolo repubblicano, un tessuto umano capace, di fronte alle grandi calamità naturali, di fornire il contributo di uno sforzo unitario e comune che dimostra come la buona parola debba unire e non separare o allontanare. Tale contributo è stato in questi giorni raffigurato in maniera emblematica dalle immagini dei soccorritori che, tra muraglie di neve, in mezzo alla tormenta, con grande fatica, con pericolo per se stessi e con grande abnegazione, hanno salvato vite umane”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

“L’università — ha aggiunto il capo dello Stato – è chiamata a formare cittadini che abbiano questi obiettivi e questi valori e il suo insegnamento, la sua attività, il suo ruolo, non si esauriscono al loro interno, perché il popolo repubblicano non è composto soltanto dai laureati ma da tutti i cittadini. E quanto le università svolgono si riverbera sull’intero tessuto sociale, sull’intera società”.