Meteo. Alta pressione fino a metà settimana, poi maltempo

Dopo giorni di sereno, è atteso per metà settimana un cambiamento del tempo. Antonio Sanò, direttore del sito www.iLMeteo.it, comunica che nella giornata di giovedì 23, correnti più umide meridionali porteranno nubi e locali piogge sulle regioni tirreniche e al Nordest. Venerdì 24, una bassa pressione scenderà sull’Italia con nubi e piogge più diffuse al Centro Nord e con nevicate sotto i mille metri sulle Alpi. Maltempo invernale al Centro-Sud per sabato 25, con piogge e neve in collina sull’Appennino centrale. Migliorerà ovunque domenica 26, con sole prevalente e temperature in aumento.