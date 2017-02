Meteo. Carnevale con piogge e neve al Nord

La settimana è iniziata con tanto sole sull’Italia. Ma domani, spiega il meteo.it, ci sarà un peggioramento al Nord e nelle aree tirenniche.

Arriverà la neve su Alpi e Prealpi, in particolare su quelle centro-orientali. Possibili accumuli dai 15 ai 20 centimetri sopra i 1000 metri su molte località, e fino a 40 centimetri sulle Alpi Retiche, Adamello, sulle creste di confine dell’Alto Adige, area Primiero e Pale di S. Martino. Nel frattempo, tra martedì sera e la notte di mercoledì, arriveranno piogge anche sulle aree tirreniche ed appenniniche centro-meridionali. Tempo più asciutto altrove.

Andrà meglio mercoledì, spiega il meteorologo Antonio Sanò, salvo piogge sul basso Tirreno, e tempo buono su quasi tutta l’Italia anche giovedì. Torneranno le piogge al Nord, verso il weekend, a iniziare dal Nord-Ovest, e via via anche sulle aree centrali tirreniche. Maltempo diffuso al Centro-Nord domenica. Buon tempo al Sud fino al fine settimana. Temperature più o meno stazionarie o in temporaneo calo, spesso sopra la media.