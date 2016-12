Meteo, dopo Capodanno gelo e neve

Le temperature miti di questi giorni proseguiranno fino a Capodanno. Secondo ilmeteo.it, il tempo non cambierà di molto per i prossimi giorni, anche se ci sarà l’ingresso di venti gelidi di bora a partire dal 28 dicembre, che colpiranno principalmente le regioni adriatiche centrali e il Sud, dove è atteso un sensibile calo termico con valori sotto la media del periodo. Attesa anche qualche nevicata fino a quote collinari, specie su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. Sul resto delle regioni continuerà a splendere il sole, salvo qualche foschia o locale nebbia al Nord.

Il meteorologo Antonio Sanò spiega che anche la notte di san Silvestro e Capodanno 2017 vedranno una situazione atmosferica stabile, ma quel che potrà succedere dopo potrebbe avere conseguenze anche importanti, infatti l’alta pressione si eleverà fin verso l’Islanda, favorendo così la discesa di aria artica fin sull’Italia. Vi è la possibilità che entro il giorno dell’Epifania la neve possa fare la sua comparsa su molte regioni, e a quote molto, ma molto basse.