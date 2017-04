Meteo. Fine settimana col caldo, poi nuovi temporali

Un residuo di circolazione fresca da Nord porta ancora nubi diffuse sulle regioni meridionali, con qualche debole precipitazione sparsa, ma il tempo va migliorando.

Secondo ilmeteo.it, oggi locali rovesci potranno interessare i canali delle Isole maggiori e parte della Sardegna occidentale. Qualche piovasco in mattinata sulla Lucania, poi sui rilievi calabresi, in giornata, localmente sulle aree interne siciliane e sui rilievi alpini orientali. Altrove, bel tempo e sole prevalente.

Il meteorologo Antonio Sanò spiega nel corso del weekend delle Palme il bel tempo sarà prevalente su tutto il Paese, con sole un po’ ovunque, salvo addensamenti pomeridiani e qualche breve acquazzone sui rilievi più occidentali del Piemonte, su quelli prealpini del Triveneto e occasionalmente sulla Sicilia meridionale. Il bel tempo proseguirà anche per l’inizio Settimana Santa, sebbene con un moderato incremento dell’attività temporalesca per lunedì sulle Alpi orientali e, per martedì, su Alpi, Prealpi e Centro-Nord Appennino.

Temperature un po’ sotto la media al Centro-Sud fino a domenica, nella media o più spesso sopra la media al Nord.