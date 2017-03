Meteo. In arrivo caldo anomalo, poi maltempo ad aprile

La settimana è iniziata con venti freddi da Nordest sulle nostre regioni centro-meridionali, anche con locali piogge, specie al Sud. La redazione di iLMeteo.it comunica che, per oggi, più nubi con locali rovesci riguarderanno la Lucania, inizialmente anche parte della Campania interna, la Puglia e soprattutto la Calabria. Entro sera, nubi e locali piogge anche sulla Sicilia nord-orientale. Sole e bel tempo prevalente sul resto dell’Italia, salvo qualche piovasco sul Cuneese, sul basso Lazio e sui rilievi tra Abruzzo e Molise. Clima anche più freddo, per venti moderati da Nordest. L’alta pressione da Ovest, tuttavia, avanza verso il nostro territorio.

Il meteorologo Antonio Sanò rassicura gli italiani che, da martedì e almeno fino a tutto venerdì, l’alta pressione invaderà l’Italia con sole e bel tempo ovunque, salvo ultimi addensamenti al Sud, ancora durante la giornata di Martedì. Sempre il direttore Sanò comunica che, nel corso del weekend, dovrebbero tornare nubi e locali piogge al Nord, sulle Isole maggiori e localmente al Centro. Tempo ancora asciutto e ampiamente soleggiato al Sud.

Temperature diffusamente sotto la media fino a Mercoledì, poi in aumento e sopra la norma per il resto della settimana.