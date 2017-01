Meteo. In arrivo maltempo in tutta Italia

A causa dell’arrivo di flussi di aria polare dal nord Europa, l’Italia sarà investita nelle prossime ore da una fase di maltempo, con previsioni di precipitazioni a carattere nevoso e venti di burrasca. Lo rende noto Viabilità Italia. In particolare, l’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 gennaio, venti di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte dell’isola. Dal mattino di domani venti di burrasca in estensione, sempre dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte, su Emilia-Romagna e su tutte le regioni centrali e meridionali, con mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso prevede, inoltre, dalla mattinata di domani, nevicate su Marche, Lazio orientale, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia settentrionale, inizialmente al di sopra dei 500-800 metri e in progressivo abbassamento fino al livello del mare, con apporti al suolo generalmente moderati (cioè compresi tra 5 e 20 cm), ma localmente abbondanti (con valori superiori a 20 cm) sulle regioni adriatiche. Mentre dal primo pomeriggio, attese nevicate su Puglia centro-meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale, inizialmente sopra 1000-1200 metri in progressivo abbassamento dapprima fino ai 300-500 metri e successivamente, dalle prime ore di venerdì 6 gennaio, fino al livello al mare, con apporti al suolo generalmente moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montuose della Sicilia settentrionale. Le arterie stradali di carattere nazionale a maggior rischio neve saranno l’A14 Adriatica, l’A19 Catania – Palermo, l’A16 Napoli – Canosa, l’A24 Roma-Teramo, l’A25 Torano-Pescara, l’A30 Caserta – Salerno e l’A3 Salerno-Reggio Calabria per quanto riguarda la viabilità autostradale, mentre per la viabilità ordinaria si segnala la SS16, tra le Marche e la Puglia, la E45 nel tratto appenninico nonché la SS 106 Ionica.