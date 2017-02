Meteo, in arrivo una nuova perturbazione: tanta pioggia sull’Italia

Il tempo sta subendo un nuovo cambiamento. Ilmeteo.it spiega che venti meridionali inizieranno ad interessare tutti i bacini, portando nubi e piogge che da giovedì interesseranno il Nord e le regioni tirreniche.

Tornerà la tanto sospirata neve sulle Alpi, e sarà diffusa sopra i 1200 metri. Nei giorni successivi il flusso meridionale perturbato invierà nuovi fronti carichi di pioggia. Venerdì ancora tanta pioggia al Nord, Toscana, Lazio e Umbria. Possibili nubifragi in Liguria, neve abbondante sulle Alpi sopra i 1000 metri con accumuli importanti. Piogge e temporali su Toscana, Lazio e infine anche in Campania.

Il meteorologo Antonio Sanò avvisa che il maltempo non finirà. Infatti, se sabato avremo una pausa temporanea, da domenica una nuova perturbazione, questa volta più estesa. inizierà a portare piogge su quasi tutte le regioni italiane, mentre la neve cadrà ancora una volta copiosa sulle Alpi sopra i 900 metri, e in Appennino sopra i 1600 metri. Un miglioramento è atteso soltanto da martedì 7 febbraio.