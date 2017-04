Meteo: maltempo al Nord con temporali e neve

Un’intensa perturbazione atlantica sta attraversando il Nord seminando piogge, temporali e nubifragi, e nevicate sulle Alpi sopra i 1400 metri. Il maltempo sarà più intenso sull’arco alpino e prealpino, specie di Lombardia e del Triveneto. Giovedì il maltempo si porterà anche su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Venerdì ancora maltempo sull’arco alpino con neve che scenderà sotto i 1000 metri di quota. Temporali e possibili nubifragi interesseranno il Lazio, piogge ancora in Toscana. Venti sostenuti su gran parte dei bacini, Scirocco in Adriatico.

Antonio Sanò, direttore di ilmeteo.it, avvisa inoltre che tra il 26 e il 27 aprile tornerà, in maniera inusuale per il periodo, l’acqua alta a Venezia, che potrebbe raggiungere anche i 120 centimetri di marea, con conseguenti disagi. Il tempo inizierà a migliorare dalla sera di venerdì 28 aprile a partire dai versanti occidentali. Il Ponte del primo maggio però potrebbe riservare ancora sorprese piovose.