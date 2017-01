Meteo. Maltempo al Sud, neve sull’Appenino

La bassa pressione africana che da sabato sta portando maltempo sulle isole maggiori, ora si accanisce sulla Calabria e il resto del Sud. Ilmeteo.it spiega che in Calabria sono attesi nubifragi, forti temporali e locali bombe d’acqua.

Neve copiosissima sui rilievi della regione sopra i 1200 metri circa. Ultime piogge in Sicilia. Pioverà anche in Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e più tardi anche su Marche e Lazio. Nevicherà ancora in Abruzzo, sopra i 1000 metri, ma con quote in rialzo la sera. Continua il bel tempo al Nord, e per il resto della settimana.

Secondo il meteorologo Antonio Sanò, da martedì 24 l’alta pressione inizierà ad interessare il nostro Paese, ma il Sud sarà ancora interessato da qualche precipitazione, perlopiù sparsa e di debole intensità. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, se non una diminuzione da mercoledì 25 quando torneranno a soffiare venti più freschi settentrionali.