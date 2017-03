Meteo. Nel fine settimana piogge, nubifragi e neve sulle Alpi

Inizia a cedere l’alta pressione su parte delle regioni settentrionali. La redazione di ilmeteo.it annuncia più nubi e locali piogge già oggi al Nordovest, con neve sulle Alpi intorno ai 1200 metri. Nubi basse e nebbie altrove al Nord, sul Nord Appennino e sulla Toscana settentrionale. Ancora bel tempo sul resto del Paese.

Confermato il maltempo nel fine settimana. Il meteorologo Antonio Sanò spiega che per sabato rovesci e temporali interesseranno le regioni settentrionali, dapprima quelle occidentali poi, via via, tutto il Nord nel corso della giornata.

Previsti fenomeni forti e dal rischio di nubifragi su Ovest e Nord Piemonte, sulla Liguria e poi sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali in genere. Nevicate abbondanti su Alpi e Prealpi tra 900 e 1200 metri, con accumuli diffusi tra 10 e 20 centimetri, ma fino a 50 centimetri su Alpi Pennine di confine e Lepontine Nord. Piogge anche al Centro, meglio al Sud. Per domenica, maltempo al Centro-Sud, Alpi e Prealpi, meglio sul resto del Nord e sulla Sardegna. Una breve pausa con poche piogge lunedì, poi altro maltempo tra martedì e mercoledì al Centro-Sud.