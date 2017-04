Meteo. Pasqua e Pasquetta con qualche temporale

Ultimo giorno di bel tempo generale sull’Italia, salvo nubi basse con nebbie o foschie sull’alto Tirreno, specie in Liguria, e localmente su Umbria, Nord Lazio, Sud Toscana e qualche piovasco sui rilievi del Nordest. La redazione di ilmeteo.it annuncia, per domani, Vigilia di Pasqua, un peggioramento del tempo sui settori centro-orientali del Nord, con piogge e locali temporali. Possibili fenomeni anche forti verso sera sulla Romagna. Qualche pioggia su Marche, Nord Appennino, Piemonte e Liguria. Sole prevalente altrove.

Antonio Sanò, fondatore di ilmeteo.it, spiega che la giornata di Pasqua trascorrerà con ampio soleggiamento al Nord, salvo rovesci temporaleschi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e localmente Trentino Alto Adige. Più nubi e locali piogge sul medio Adriatico e verso parte del Sud in giornata. Sole sulle aree tirreniche del Centro, sulla Sardegna, sulla Calabria e sulla Sicilia. Sempre il direttore Sanò, assicura gli italiani che la Pasquetta trascorrerà all’insegna del sole prevalente su gran parte d’Italia. Vanno segnalati soltanto alcuni disturbi localizzati con qualche breve rovescio o temporale sui rilievi del Nordest, su quelli tra Abruzzo, Frusinate e Molise e localmente sui monti tra Campania, Lucania e Calabria.

Temperature stazionarie e sopra la media un po’ ovunque di due o tre gradi.