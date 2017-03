Meteo. Piogge al Nord, tempo stabile al Centro Sud

L’alta pressione, abbastanza estesa sul territorio nazionale negli ultimi giorni, sta per subire un cedimento, perlomeno su alcune aree del Paese. La redazione di ilMeteo.it comunica che, già oggi, sono presenti più nubi basse su buona parte Centro Nord. Segno di aria umida più presente, tuttavia senza altre conseguenze e ancora con ampio soleggiamento.

Il meteorologo Antonio Sanò avverte, però, che da domani peggiorerà il tempo al Nord. Le regioni settentrionali, infatti, risulteranno esposte ad un flusso di correnti umide e instabili occidentali o sud occidentali le quali arrecheranno, per alcuni giorni, nubi via via più diffuse e piogge frequenti, più probabili sulle medie-alte pianure, sulle Alpi, sulle Prealpi e sulla Liguria. Nuvoloso, ma con tempo più asciutto sul resto del Nord. Per mercoledì, addensamenti e qualche pioggia saranno possibili anche al Centro, poi qui prevarranno nubi irregolari, ma scarsi fenomeni. Tempo più asciutto e soleggiato al Sud, salvo un po’ più di nubi e qualche pioggia per domani, Martedì, su Est Sicilia e, rare, sulla Campania. Maltempo più intenso, da metà settimana, al Nordovest.

Temperature miti, primaverili e sopra la media di quattro un pà ovunque, in lieve calo al Nord dal 23 marzo.