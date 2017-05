Meteo. Piogge e temporali al Centro Nord, temperature in aumento al Sud

Il vortice Igor, che imperversa da giorni sul Centro Europa, continuerà ad influenzare il tempo su diverse regioni italiane. La redazione de iLMeteo.it comunica che, per oggi, rovesci e locali temporali sono attesi su molte aree del Nord, seppure a carattere sparso, e localmente anche sull’Appennino centro-meridionale. Tempo in gran parte asciutto e ampiamente soleggiato altrove.

Secondo il meteorologo Antonio Sanò, al Nord anche la giornata di domani vedrà un’accesa instabilità con piogge e temporali, più intensi e diffusi rispetto ad oggi. Tempo sostanzialmente buono al Centro-Sud, salvo per qualche addensamento con piogge sull’alta Toscana e un po’ di nubi irregolari in Appennino e sulle regioni adriatiche. Per venerdì, è attesa una pausa dell’instabilità con tempo generalmente buono, salvo qualche fastidio al Nordest e sul medio basso Adriatico. Per il fine settimana, ci sarà un rinvigorimento del vortice Igor con altri rovesci e temporali, anche forti al Nord, soprattutto tra Sabato pomeriggio-sera e nella notte su Domenica. Locali fenomeni temporaleschi torneranno anche in Appennino.

Temperature sotto la media al Nord fino a sabato, poi in aumento. Valori nella norma al Centro-Sud, qui in apprezzabile aumento nel corso del fine settimana.