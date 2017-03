Meteo. Piove al Nord, e da lunedì torna il freddo

Nubi e piogge stanno interessando in queste ore gran parte delle regioni settentrionali, con fenomeni più intensi tra Piemonte e Lombardia. Meglio sulle coste del Triveneto e sulla Romagna. Piove inoltre su alta Toscana e Nord Sardegna.

Per domani, spiega ilmeteo.it, l’instabilità si concentrerà al Nordovest, essenzialmente sul Piemonte, Ponente ligure, con qualche pioggia anche sull’Emilia e sul Pavese. Tempo generalmente asciutto e ampiamente soleggiato altrove.

Il meteorologo Antonio Sanò rileva che sul Piemonte e sulla Liguria le piogge, nella notte prossima e mattinata di domani, potranno essere anche violente con neve forte su Alpi fino a 1400 metri. Entro Sabato, le nubi e le piogge continueranno a insistere al Nordovest, su Lombardia, Emilia-Romagna e si spingeranno anche a buona parte del Centro, eccetto l’est Abruzzo, il Molise e la Sardegna. Tra Domenica pomeriggio-sera e lunedì, possibile l’arrivo di un veloce impulso freddo da Est con calo termico generale, rovesci al Nordest e aree adriatiche, fiocchi fino in alta collina.