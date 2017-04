Meteo. Piove al Sud, bel tempo e caldo al Nord

Le regioni del Centro Sud saranno interessate, fino a metà settimana, da una circolazione instabile. Secondo la redazione di ilmeteo.it, ci saranno piogge e anche temporali. Previsto

qualche rovescio su Lazio centro-meridionale e Sardegna. Ampio soleggiamento sul resto del Centro. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, salvo rovesci sul Trentino Alto Adige e, nel corso di domani, su Alpi, Prealpi e qualcuna anche su Emilia, pianure lombarde e Levante ligure.

Il meteorologo Antonio Sanò spiega che per giovedì è attesa una recrudescenza temporalesca pomeridiana sulle regioni centro-meridionali, specie appenniniche e del versante adriatico, con fenomeni localmente anche forti. Sole prevalente sul resto del territorio. Sempre il direttore Sanò, però, assicura gli italiani che, verso il weekend delle Palme, il tempo tenderà a migliorare su tutto il Paese, per un moderato rinforzo dell’alta pressione atlantica, con sole prevalente ovunque o soltanto qualche fastidio sui rilievi.

Temperature più fresche, ma nella media, al Centro-Sud. Più miti e sopra media al Nord. Temporaneo ulteriore calo, specie al Centro-Sud, tra il 7 e l’8 aprile.