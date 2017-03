Meteo. Settimana con sole e clima mite

Sull’Italia va consolidandosi l’alta pressione Zèfirus. La redazione di ilMeteo.it comunica che, per gran parte della settimana, il tempo sarà soleggiato su tutto il Paese, salvo qualche disturbo ancora, tra oggi e domani, all’estremo Sud, essenzialmente tra la Calabria e la Sicilia, con qualche debole pioggia.

Il direttore Antonio Sanò rassicura gli italiani che non sono attese piogge sul resto del nostro territorio, almeno fino a tutto venerdì. Ma nel corso del weekend, è previsto un moderato e graduale peggioramento del tempo per l’arrivo di alcune perturbazioni atlantiche. Nubi e locali piogge sono attese già nella giornata di sabato, tra Piemonte, Lombardia, localmente su Est Alpi, sui rilievi abruzzesi e sull’Appennino meridionale. Rimarrà ancora soleggiato altrove. Entro Domenica 2 aprile le nubi le piogge si faranno più estese e diffuse al Centro-Nord, sulla Sardegna e sulla Campania. Qualche pioggia anche in Sicilia, maggiori schiarite sul resto del Sud e sul medio Adriatico.

Temperature sopra la norma per quasi tutta la settimana, in lieve calo nel weekend.