Meteo. Si prepara una nuova irruzione artica

Continuerà a fare molto freddo, e il tempo a peggiorare nuovamente da giovedì sera, ma la storica irruzione di aria artica sull’Italia è terminata. E’ quanto diffuso dalla redazione web del sito www.iLMeteo.it.

Da domani, aria in arrivo dalla Francia creerà un temporaneo minimo di bassa pressione nei pressi del mar Ligure, che richiamerà venti di Libeccio sul Tirreno, Ionio e Adriatico. Temperature in aumento e arrivo delle piogge su Toscana, Lazio, Umbria. Entro sera peggiora anche al Nord con neve su Alpi, Prealpi e fino in pianura su Piemonte, Lombardia, alte pianura. Nevicherà a Milano e Torino, neve mista pioggia possibile al Nordest, o rischio del pericolosissimo gelicidio sul Veneto. Venerdì, tempo da lupi sulle regioni centrali e Campania con nubifragi sul Lazio, Campania, Appennini, inizialmente anche Toscana. Piogge su Marche, Abruzzo. Neve in Appennino sopra i 700 e 1200 metri, ma con quote in calo dalla sera.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso del weekend un nuovo attacco di aria artica interesserà l’Italia. Tornerà la neve al Centro-Sud a quote molto basse, soprattutto su Lazio e Toscana, con neve possibile perfino alle porte di Roma e in pianura su Toscana e Marche.