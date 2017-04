Meteo. Temperature in picchiata, torna la neve

Le temperature sopra le medie, registrate in Italia negli ultimi giorni, saranno presto soppiantate da un fronte temporalesco proveniente dalle regioni baltiche e associato ad aria fredda fuori stagione.

La redazione di ilmeteo.it annuncia che, già nel corso di oggi, il fronte raggiungerà le regioni centro-orientali del Nord con locali piogge e temporali in spostamento. A sera, arriverà sul medio Adriatico e sulle regioni appenniniche centrali, qui con temporali anche forti.

Il meteorologo Antonio Sanò avverte che irromperà anche aria piuttosto fredda per il periodo, con crollo termico fino a 12 gradi circa e con rischio di nevicate fino in alta collina sull’Appennino, fiocchi addirittura a bassa quota sulle Alpi centro-orientali. La circolazione di aria fredda proseguirà almeno fino a venerdì 21 aprile, con rischio di rovesci di pioggia sul medio Adriatico e sull’Appennino meridionale, qui ancora con possibili fiocchi in collina. Attenzione anche al rischio diffuso di gelate notturne, fino in pianura, per temperature minime intorno allo zero o anche localmente sotto allo zero.