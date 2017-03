Meteo. Torna il freddo al Centro-Sud

L’alta pressione ha preso piede sull’Italia e vi stazionerà almeno per 5 giorni. Oggi, secondo le previsioni di ilmeteo.it, solamente i settori alpini saranno interessati da addensamenti nuvolosi e locali precipitazioni. Sul resto del Paese sole prevalente e temperature in aumento.

È atteso, tuttavia, qualche disturbo tra venerdì e sabato. Il meteorologo Antonio Sanò rileva una moderata irruzione di aria fredda da Nord sulle regioni del medio-basso Adriatico e meridionali.

Si tratterà di uno sbuffo freddo caratterizzato da aria mediamente asciutta e con scarsi fenomeni associati, peraltro in azione in un campo di pressione medio-alta. L’azione da Nord, tuttavia, sarà in grado di portare un calo termico apprezzabile sulle aree citate e soprattutto venti forti di Tramontana.

Nel corso di venerdì, saranno possibili delle piogge tra Abruzzo e Molise e anche qualche debole nevicata locale, la sera, in media-alta collina. Un po’ di nubi anche al Sud con qualche piovasco irregolare. Abbastanza freddo e ancora venti forti per sabato al Centro-Sud, ma con sole. Da domenica, si attenueranno via via i venti da Nord con bel tempo prevalente ovunque, fino a metà mese e con temperature di nuovo in aumento.