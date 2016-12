Mipaaf: agro-pirateria, nel 2016 effettuati 36 milioni di sequestri

Nel 2016 sono stati effettuati oltre 160mila controlli, di cui più di 1500 sul web, per un valore complessivo di oltre 36 milioni di euro di sequestri nell’agroalimentare italiano e più di 6mila sanzioni.

I controlli, spiega il Mipaaf diffondendo il dato, sono stati svolti dall’Ispettorato repressione frodi, dai nuclei antifrodi dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato e dalle Capitanerie di Porto.

Con la tutela “ex officio” delle Dop e Igp comunitarie sono stati esaminati 240 casi che hanno permesso di far togliere dagli scaffali in molti Paesi d’Europa falsi prosciutti, formaggi, oli extra vergini di oliva, vini e aceti a denominazione. Di grande rilievo anche l’attività di contrasto al falso Made in Italy sul web che hanno portato, grazie alle collaborazioni avviate con i maggiori players mondiali dell’e-commerce come eBay, Alibaba e Amazon, a 896 segnalazioni.