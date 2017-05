Monica Bellucci al cinema in “Sulla Via Lattea”

Emir Kusturica. Foto Alfonso Romano / Ago Press Emir Kusturica e Monica Bellucci. Foto Alfonso Romano / Ago Press Monica Bellucci. Foto Alfonso Romano / Ago Press

Monica Bellucci è la protagonista di “On The Mily Road – Sulla Via Lattea”, pellicola di Emir Kusturica, che recita al suo fianco.

Primavera durante la Guerra. Ogni giorno un uomo trasporta il latte e attraversa il fronte a dorso di un asino, schivando pallottole, per portare la sua preziosa mercanzia ai soldati. Benedetto dalla fortuna nella sua missione, amato da una giovane donna del paese, tutto lascia pensare che un futuro di pace lo stia aspettando… fino a che l’arrivo di una misteriosa donna italiana sconvolgerà la sua vita completamente.

Inizia così una storia di passione, di amore proibito, che farà precipitare i due protagonisti in una serie di fantastiche e pericolose avventure. Si sono uniti per caso e niente e nessuno sembra in grado di fermarli.

Il film è in proiezione nelle sale italiane da oggi 11 maggio.