Musica. “50 Palos”, doppio album per i 20 anni degli Jarabe de Palo

Pau Donés ha di che festeggiare in questo 2017. Il musicista compirà 50 anni, e la sua band, gli Jarabe De Palo, 20 anni di musica.

Per celebrare questi due compleanni sta per uscire un doppio album, dal titolo “50 Palos”.

Il cofanetto, in vendita anche in Italia dal 17 marzo, contiene i pezzi più celebri degli Jarabe De Palo come La Flaca, Bonito e Depende, reinterpretati in una nuova veste piano, archi e voce.

I nuovi arrangiamenti nascono dalla voglia di mostrare i brani nella loro essenza, per lasciare spazio alle sottigliezze e all’immaginazione, per presentarle al pubblico nel loro stato più puro.

Nell’album sono presenti importanti collaborazioni con Kekko Silvestre dei Modà, Francesco Renga, Noemi, e Lorenzo Jovanotti, legato a Pau da una lunga amicizia.

Gli Jarabe De Palo sono pronti a suonare dal vivo nel “50 Palos tour”, una serie di concerti nei teatri di tutto il mondo: dagli Usa all’Europa passando per Messico, Argentina, Perù, Cile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Porto Rico e Repubblica Dominicana.

A luglio e agosto, tappe anche in Italia.

Inoltre, a fine aprile, è prevista l’uscita dell’autobiografia “50 PALOS” di Pau Donés, pubblicata in Italia per De Agostini.