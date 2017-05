Musica. Drake è l’artista più “emoji-ato” di Spotify

Per celebrare il linguaggio più universale del mondo, quello degli emoji, Spotify ha osservato la loro relazione con la musica e gli artisti che descrivono.

Il cantante più “emoji-ato”, il cui nome viene più spesso accostato alle simpatiche “faccine” è il rapper canadese Drake. A seguire, nella top 10, Justin Bieber, One Direction, Rihanna, The Weeknd, Ariana Grande, Beyonce, Ed Sheeran, Shawn Mendes e Chris Brown.

Dall’indagine del servizio di musica streaming emergono altre curiosità interessanti. L’emoji che caratterizza maggiormente David Bowie è il fulmine, che riprende il suo look sulla cover del suo iconico album del 1973, Aladdin Sane.

Adele è associata più di ogni altro artista al cuore spezzato, le lacrime e in generale agli emoji tristi che rimandano alle sue canzoni d’amore strazianti, come “Make You Feel My Love” o “Hello.”

I due emoji che contraddistinguono Ed Sheeran sono la faccina addormentata e il simbolo del sonno grazie alle sue ballate sognanti come “Thinking Out Loud” e “Photograph.”

A causa della sua famosa linguaccia, Miley Cyrus non poteva che essere associata al corrispettivo emoji.

I tre emoji maggiormente dedicati a Katy Perry includono due felini – il gatto e la tigre – che rappresentano le KatyCats, i suoi fan più appassionati, ma anche le sue canzoni come “Roar”.

Per i Daft Punk invece, l’emoji più gettonato è il robot, che rimanda agli inconfondibili caschi usati dalla band e al loro sound elettronico.

I Major Lazer che fanno alzare le mani in pista e danno la giusta motivazione per pompare i muscoli in palestra, si distinguono per gli emoji dei coriandoli.

Nicki Minaj si aggiudica il ruolo di regina delle curve, con la corona e la pesca.

Luke Bryan, l’artista più “emoji-ato” della musica country, è associato allo stivale, all cavallo e al trattore.