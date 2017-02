Musica. Il 10 marzo esce “Pace”, l’album di inediti di Fabrizio Moro

Il video ufficiale di “Portami via”, brano presentato a Sanremo da Fabrizio Moro, ha già superato le 7 milioni di visualizzazioni.

La canzone sarà presente nell’album di inediti “Pace”, in uscita il prossimo 10 marzo, e già disponibile in pre-order su Amazon e iTunes.

Nello stesso giorno inizierà l’instore tour durante il quale Fabrizio Moro promuoverà “Pace” con un mini live, accompagnato al pianoforte dal maestro Claudio Junior Bielli.

Previste tappe a Roma, Napoli, Milano, Bari, Torino e Bologna.

L’artista porterà sul palco “Pace” in anteprima live il 20 aprile al Fabrique di Milano, e il 26 maggio al Palalottomatica di Roma.