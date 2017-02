MWC 2017, il Galaxy S7 Edge premiato come miglior smartphone

Il Samsung Galaxy S7 Edge è stato premiato a Barcellona, in occasione del Mobile Word Congress, come “Best Mobile Handsets and Devices” all’annuale Global Mobile Awards.

Lo smartphone ha conquistato la giuria per il suo design rifinito, la fotocamera avanzata e le performance.

“Siamo onorati di aver ottenuto questo importante riconoscimento per la tecnologia innovativa del nostro smartphone di punta Galaxy S7 edge – ha affermato Junho Park, vice presidente del Global Product Strategy, Mobile Communications Business di Samsung Electronics – Questo premio è la testimonianza del nostro costante impegno a favore dell’eccellenza dei nostri prodotti, incontrando e superando le aspettative dei consumatori”.