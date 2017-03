Napoli, a Totò la laurea honoris causa in discipline dello spettacolo

Raccogliendo una proposta di Renzo Arbore, l’Università degli Studi di Napoli Federico II conferirà ad Antonio De Curtis, in arte Totò, la laurea honoris causa alla memoria in “Discipline della Musica e dello Spettacolo. Storia e Teoria”.

La cerimonia di conferimento del prestigioso titolo accademico si terrà mercoledì 5 aprile, alle ore 12, nell’Aula Magna dell’ateneo.

“Totò – spiega Renzo Arbore, che durante la cerimonia terrà una speciale laudatio – ha incarnato e portato sullo schermo tutte le “articolazioni” dello spettacolo: dalla mimica alla comica, che gli riuscivano particolarmente spontanee, a quella teatrale e cinematografica, acquisite da una lunga esperienza personale che Totò ha vissuto e saputo catturare. Una cultura che rispecchia anche una napoletanità nobile che, nella sua carriera artistica e sociale, ha sempre rappresentato naturalmente”.

“Antonio De Curtis, in arte Totò – ricorda il rettore Gaetano Manfredi – è stato senza dubbio uno dei più straordinari interpreti dello spettacolo comico teatrale e cinematografico italiano, lasciando contributi incisivi anche come drammaturgo, poeta, paroliere e cantante. Il suo impegno come attore, la sua strepitosa, indimenticabile motilità fisica hanno saputo attingere alla grande tradizione della commedia dell’arte, ma anche sfruttare, come non mancarono di notare prontamente Pier Paolo Pasolini e Carmelo Bene, suoi grandi ammiratori, la relazione strettissima tra marionetta e corpo umano teorizzata e praticata dalle avanguardie storiche”.