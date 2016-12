Natale, all’estero tanto Made in Italy a tavola

Vini, spumanti, liquori, panettoni, formaggi, salumi e persino caviale. Tanti prodotti, tutti rigorosamente Made in Italy, che renderanno più goloso il Natale in tanti paesi esteri.

Secondo la Coldiretti, l’export del nostro agroalimentare ha fatto segnare un record storico in occasione di queste festività. Solo per il periodo di Natale, il suo valore ha raggiunto i 3,2 miliardi di euro, in aumento del 3%.

Ad aumentare, nel dettaglio, è il valore delle esportazioni di tutti i prodotti più tipici del Natale, dallo spumante (+24%) al caviale (+3%), fino ai panettoni (+1%), ma crescono anche i vini (+3%) i salumi (+8%) e i formaggi (+7%).

Un record ottenuto nonostante l’embargo della Russia che ha sancito, a partire dal 6 agosto 2014, il divieto totale all’ingresso di una lista di prodotti agroalimentari che comprende frutta e verdura, formaggi, carne e salumi.