Natale, un quarto dei regali sarà “riciclato”

Sotto l’albero di Natale tante delusioni, sotto forma di regali indesiderati. Un italiano su quattro, il 27%, secondo un’indagine di Coldiretti e Ixè, li riciclerà.

La grande maggioranza li regalerà a parenti e amici che possono apprezzare l’oggetto ricevuto in dono, il 22% li restituirà al negozio cambiandoli o chiedendo un buono mentre il 21 per cento li rivenderà su internet.

I prodotti con il minor tasso di “riciclo” sono quelli dell’enogastronomiamentre più a rischio sono i capi di abbigliamento, i prodotti per la casa o quelli tecnologici. Si tratta di un business rilevante se si considera che le famiglie italiane hanno scartato sotto l’albero regali di Natale per un valore stimabile in oltre 6 miliardi tra grandi e piccini mentre appena il 14% degli italiani non ha ricevuto quest’anno neanche un regalo. Anche se purtroppo non sempre le scelte hanno incontrato le attese, il 49% degli italiani ha stanziato un budget tra i 10 ed i 100 euro, il 27% tra i 100 ed i 200 euro, il 16% tra i 200 e i mille euro e il resto anche di più. Tra i regali piu’ gettonati quest’anno, conclude la Coldiretti, libri, tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed enogastronomia.