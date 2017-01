Nvidia, arriva in Italia la Shield Tv

Shield Tv, il media streamer open-platform di Nvidia, è in vendita da oggi in diversi paesi Europei, tra cui l’Italia.

Il dispositivo, presentato al Ces di Las Vegas, offre lo streaming di media in 4K, tra cui i servizi di Netflix, YouTube e Google Play Movies.

Anche la tv ufficiale di YouTube, che sarà disponibile nei prossimi mesi, sarà visibile su Shiled Tv con esperienze particolarmente immersive e a 360 gradi.

Shield Tv dispone anche di una libreria di giochi con migliaia di titoli e Ubisoft l’arricchirà presto con grandi successi tra cui Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate, FarCry Primal, The Division, For Honor e tanti altri. I nuovi giochi Ubisoft saranno disponibili per Shield Tv simultaneamente al loro rilascio nella versione per PC.

Nvidia ha fatto inoltre sapere che bei prossimi mesi Shield Tv sarà dotata di una serie di funzionalità di intelligenza artificiale.

Shield Tv è disponibile da oggi in Italia e in altri paesi europei, negli Stati Uniti e Canada al prezzo, per il nostro paese, di 229,99 euro, che comprende anche il game controller e il telecomando. Shield Tv Pro sarà disponibile verso fine mese completa di controller, telecomando con jack per cuffie e 500GB di storage. Il nuovo controller è in vendita anche separatamente al prezzo di 69,99 euro.