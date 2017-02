“Omicidio all’italiana”, Maccio Capatonda nei panni di un sindaco

Fabrizio Biggio. Foto Alfonso Romano / Ago Press Gigio Morra. Foto Alfonso Romano / Ago Press Herbert Ballerina e Maccio Capatonda. Foto Alfonso Romano / Ago Press Herbert Ballerina. Foto Alfonso Romano / Ago Press Ivo Avido. Foto Alfonso Romano / Ago Press Maccio Capatonda. Foto Alfonso Romano / Ago Press Roberta Mattei. Foto Alfonso Romano / Ago Press Antonia Truppo. Foto Alfonso Romano / Ago Press

Acitrullo, sperduta località dell’entroterra abruzzese.

Qui si svolge la trama di “Omicidio all’italiana”, film di Maccio Capatonda, con Herbert Ballerina, Gigio Morra, Roberta Mattei, Ivo Avido, Fabrizio Biggio, Antonia Truppo, e con la partecipazione straordinaria di Sabrina Ferilli.

Nella commedia, Maccio Capatonda interpreta il sindaco di Acitrullo, la cui comunità viene sconvolta da un omicidio.

Il primo cittadino, e il suo vice, ne approfittano per fare uscire dall’anonimato la cittadina. Oltre alle forze dell’ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo “Chi l’acciso?”, condotto da Donatella Spruzzone. Grazie alla trasmissione e all’astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne.