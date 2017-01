Oscar 2017, “Fuocoammare” in corsa tra i documentari

Il prossimo 26 febbraio ci sarà ci sarà anche un film italiano in corsa a Los Angeles per gli Oscar del cinema.

E’ “Fuocoammare”, di Gianfranco Rosi, inserito nella cinquina dei titoli in lizza per la categoria miglior documentario, insieme a “I’m your negro”, “A life animated”, “OJ: made in America” e “13th”.

“In bocca al lupo a Gianfranco Rosi per la sua corsa all’Oscar – ha commentato il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini – Un ulteriore, importante riconoscimento per un film che racconta con poesia e con crudezza storie universali e di grande attualità. L’Italia è orgogliosa di essere rappresentata sulla scena internazionale da un film così bello e profondo”.

Il film con più nomination, ben 14, è “La La Land”, di Darmien Chazelle, Emma Stone e Ryan Gosling.

Bottino di nomination, otto, anche per “Arrival” e “Moonlight”.

Sei nomination a testa per “La battaglia di Hacksaw Ridge”, “Lion” e “Manchester by the sea”.

Quattro nomination per “Barriere” e “Hell or high water”.