Pa. Auto blu, entro due mesi cinque unità per ministero

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che legge che fissa a cinque auto blu la dotazione massima di ogni ente della pa.

Entro due mesi dovranno adeguarsi tutte le amministrazioni pubbliche che hanno fino a 50 auto blu. Sei mesi di tempo, invece, per quelle che in garage ne hanno fino a 100. E per chi, come ministero della Difesa e delle Giustizia, ha più di cento auto blu, il limite delle cinque unità diventa obbligatorio entro dicembre 2015.

Che fine faranno le vetture in esubero? Il decreto stabilisce che vengano cedute a titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative iscritte nell’anagrafe unica delle Onlus.