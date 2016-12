Papa Francesco telefona ad Uno Mattina: “Che sia un Natale cristiano” (Video)

Sorpresa di Papa Francesco, che è intervenuto telefonicamente nel corso di Uno Mattina, per complimentarsi per il 30mo anno della popolare trasmissione televisiva.

Il Santo Padre ha poi rivolto gli auguri di Buon Natale a tutti i telespettaori. “Che sia un Natale cristiano – ha detto – come è stato fatto il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo: si è fatto piccolo in una stalla, con i piccoli, con i poveri, con gli emarginati. In questo mondo dove si adora tanto il Dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani. Vi auguro un Santo Natale, e felice: tanto felice Natale. Un abbraccio a tutti”.