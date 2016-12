Papa, nel 2016 incontrati 4 milioni di fedeli in Vaticano

Nel 2015, sono stati quasi 4 milioni i fedeli che hanno partecipato ai vari incontri con Papa Francesco avvenuti in Vaticano: udienze generali e speciali, udienze giubilari, celebrazioni liturgiche, Angelus e Regina Coeli.

I dati sono stati resi noti, in occasione della fine dell’anno, dalla prefettura della Casa Pontificia.

La partecipazione più numerosa si riscontra nei mesi di marzo, in concomitanza con la Settimana Santa, e di settembre, in occasione della canonizzazione di Santa Madre Teresa di Calcutta.

Sono esclusi dal conteggio le visite nella diocesi di Roma, quelle in Italia e i viaggi internazionali in cui il Papa ha incontrato molti milioni di persone sia in occasione di celebrazioni e di grandi eventi, sia lungo le strade.