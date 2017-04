Parlamento Ue: ridurre le importazioni di olio di palma

L’Unione Europea dovrebbe introdurre un sistema di certificazione unico per l’olio di palma che entra nel mercato comunitario, ed eliminare progressivamente l’utilizzo di oli vegetali entro il 2020.

Lo chiedono i deputati europei, con una risoluzione che è stata approvata oggi con 640 voti a favore, 18 contrari, e 28 astensioni.

L’obiettivo del provvedimento è quello di contrastare l’impatto non sostenibile della produzione dell’olio di palma che porta alla deforestazione e al degrado dell’habitat, in particolare nel sud-est asiatico.

I deputati hanno fatto notare che il 46% dell’olio di palma importato dall’Ue è utilizzato per produrre biocarburanti che richiedono l’uso di circa un milione di ettari di suolo tropicale.

Inoltre, hanno chiesto alla Commissione di prendere misure per eliminare progressivamente l’uso di oli vegetali, incluso l’olio di palma, usati come componente dei biocarburanti che sono causa di deforestazione, possibilmente entro il 2020.