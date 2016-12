Parlamento, via libera al piano salva-banche

Camera e Senato hanno dato oggi il via libera alla risoluzione della maggioranza sulla relazione del governo sul cosiddetto “salva banche”.

Il governo ha chiesto l’autorizzazione ad un maggiore indebitamento, di venti miliardi di euro, per sostenere il sistema bancario.

Alla Camera i voti a favore sono stati 389, quelli contrari 114, 8 gli astenuti. Al Senato, 221 sì, 60 no e 3 astenuti.

“La natura precauzionale di questa misura spiega essa stessa la dimensione della cifra proposta, cioè i 20 miliardi, che non sono identificati necessariamente con una allocazione caso per caso, euro per euro, ma è una cifra sufficiente a dare un impatto segnaletico ma non esagerato – ha detto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan – Siamo di fronte a un sistema finanziario nella sua complessità solido, sano, con alcuni casi critici ben noti che hanno ciascuno caratteristiche specifiche”.