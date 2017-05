“PayPal Carica”, l’app per ricaricare il credito dei figli

Paypal ha sviluppato per il mercato italiano un’applicazione per smartphone che rende più veloce la ricarica del credito telefonico. Una soluzione pensata, in particolare, per le famiglie con figli adolescenti, dove la richiesta di ricarica del credito telefonico assume spesso i toni dell’urgenza.

L’app funziona sia che in famiglia si utilizzi un solo operatore, sia che si abbiano piani telefonici diversi.

Il processo è semplicissimo. Basta scaricare l’app, confermare i propri dati e si è pronti.

Per acquistare ricariche sarà necessario avere un conto PayPal, mentre per richiederle basterà solo utilizzare l’app che invierà la richiesta a chi dovrà poi ricaricare. PayPal Carica può essere collegata alla rubrica telefonica dello smartphone e consente non solo di richiedere la ricarica, ma anche di accettare le richieste di ricarica in un solo tap.

La storia dello sviluppo di PayPal Carica, spiega Paypal, nasce dall’osservazione dei dati per il mobile in Italia, mercato notoriamente composto per circa l’80% di Sim prepagate, con un’utenza attenta alle offerte promozionali e con un’elevata frequenza di cambiamento del gestore telefonico. Un mercato nel quale, di conseguenza, i genitori devono ricaricare i telefoni per tutti i componenti della famiglia almeno due, tre volte al mese tramite i siti o le singole app dei gestori di telefonia o, meno di frequente, le scratch card.