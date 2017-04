“Piccoli crimini coniugali” al cinema con Castellitto e Buy

Margherita Buy. Foto Alfonso Romano / Ago Press Marghertia Buy e Sergio Castellitto. Foto Alfonso Romano / Ago Press Il regista Alex Infascelli. Foto Alfonso Romano / Ago Press Alex Infascelli e Sergio Castellitto. Foto Alfonso Romano / Ago Press Alex Infascelli, Margherita Buy e Sergio Castellitto. Foto Alfonso Romano / Ago Press Sergio Castellitto. Foto Alfonso Romano / Ago Press

E’ nelle sale da oggi “Piccoli Crimini Coniugali”. Alex Infascelli, regista candidato agli European Film Awards, dirige una brillante commedia nera tratta dall’omonimolibro di Éric-Emmanuel Schmitt. “Piccoli Crimini Coniugali” è, infatti, un best-seller con milioni di copie vendute in tutto il mondo, edito in Italia da Edizioni E/O.

Una storia sul senso dell’amore e della coppia, raccontata da due straordinari attori: Sergio Castellitto e Margherita Buy. Un giallo coniugale ad alta tensione che racconta quanto, a volte, la menzogna possa entrare nell’amore.

A causa di un incidente domestico un uomo ha perso la memoria. Sembra non riconoscere neppure la moglie che tenta di ricostruire la loro vita di coppia tassello dopo tassello, provando a nasconderne le ombre ma incontrandone di nuove.