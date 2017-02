Premio Biagio Agnes 2017, annunciati i vincitori

Sono 16 i vincitori della IX edizione del Premio Biagno Agnes, evento, presieduto da Simona Agnes, che celebra le stelle del giornalismo italiano e internazionale.

I premiati sono stati sono stati annunciati a Roma alla presenza di Gianni Letta, Presidente della Giuria.

La premiazione si svolgerà a Sorrento, dal 23 al 25 giugno.

A ricevere il “Premio Biagio Agnes” 2017 saranno: John Micklethwait, direttore di Bloomberg News, network mondiale di news con sede a New York e filiali in tutto il mondo; Gianni Clerici, giornalista esperto di tennis tra i più famosi al mondo, noto per le sue telecronache innovative; Maurizio Molinari, direttore de La Stampa, per la vocazione alla politica estera e ai temi economici; Giorgio Mulè, direttore del settimanale Panorama; Alberto Angela, re della divulgazione scientifica; Carmela Giglio, inviata del Giornale Radio Rai, per l’eccellente lavoro in campo di politica estera, di cui ha seguito i principali avvenimenti, come le elezioni presidenziali americane, dalla vittoria di George Bush nel 2004 all’ultimo duello Clinton-Trump 2016; Mario Ajello, analista e articolista di punta de Il Messaggero, commentatore di fatti politici e culturali; Massimo Gramellini, da poco editorialista de Il Corriere della Sera, per l’eleganza e l’incisività dei suoi corsivi; Carla Massi, responsabile del settore Medicina e Sanità del quotidiano Il Messaggero; Caterina Dall’Olio, 29enne videomaker e inviata di TV2000, per le sue interviste e i reportage cronaca, su temi di attualità, sociali e sulla criminalità organizzata; Fiorello, per la trasmissione innovativa “Edicola Fiore”; la trasmissione Uno Mattina, per i suoi 30 anni di messa in onda; il mensile di impegno sociale Scarp de’ tenis, dedicato alle persone senza dimora; Carlo Conti, direttore artistico di Radio Rai, per la qualità di scrittura dell’ultimo Festival di Sanremo e per la sua capacità di infotainment; El Correo de Andalucia; secondo giornale più antico di Spagna che compie 118 anni; Ettore Bernabei, storico direttore generale Rai, scomparso nell’agosto scorso.

Anche quest’anno – ha detto Simona Agnes – siamo orgogliosi di aver conferito il Premio ad alcuni dei protagonisti più influenti del panorama dell’informazione tutta, con particolare risalto al mondo del giornalismo internazionale: agenzie, carta stampata, televisioni, radio, media online”.

Simona Agnes ha anche ufficializzato e condiviso con la Giuria la categoria Premio Biagio Agnes Turismo e Cultura. Il riconoscimento quest’anno è stato assegnato a tre giornalisti specializzati nel settore: Silvestro Serra, direttore delle riviste del Touring Club Italiano, per la categoria Turismo; Ettore Mocchetti, storico direttore di AD e direttore di Traveller, per la categoria Cultura; Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide ai sapori e ai piaceri d’Italia di Repubblica, per la categoria Enogastronomia. I premi saranno conferiti nell’ambito del “Forum Internazionale Turismo e Cultura – Fondazione Biagio Agnes”, in programma il 28 marzo a Roma presso la Residenza di Ripetta.

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes ha assegnato una Borsa di studio al primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.

La Cerimonia di premiazione si terrà sabato 24 giugno nel corso di una serata di gala alla quale verrà dato ampio risalto mediatico e che vedrà l’alternanza sul palco delle eccellenze del giornalismo nazionale e internazionale e di personalità del mondo dello spettacolo.

La Giuria del Premio Agnes è composta da: Gianni Letta (Presidente), Giulio Anselmi, Virman Cusenza, Stefano Folli, Paolo Garimberti, Roberto Gervaso, Giampiero Gramaglia, Roberto Iadicicco, Paolo Liguori, Pierluigi Magnaschi, Giuseppe Marra, Antonio Martusciello, Roberto Napoletano, Mario Orfeo, Antonio Polito, Marcello Sorgi, Mons. Dario Edoardo Viganò e, di diritto, Antonio Campo Dall’Orto, in qualità di Direttore Generale della Rai e i Presidenti dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti Enzo Iacopino e della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Presidente onorario del Premio è Monica Maggioni, in qualità di Presidente della Rai.

L’evento è organizzato con i Patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Campania, del Comune di Sorrento, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dell’Usigrai e dell’Unione Cattolica Stampa Italiana.