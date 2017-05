Prestiti per sposarsi, gli italiani chiedono 32 milioni ogni mese

Per dire il fatidico “sì”, e festeggiare con amici e parenti, gli italiani sono sempre più disposti a ricorrere a prestiti personali.

Nel primo trimestre del 2017, secondo un’indagine di Facile.it, gli istituti di credito hanno erogato 96,2 milioni di euro per sostenere le spese di matrimoni e cerimonie.

L’importo medio richiesto è cresciuto del 14,35% rispetto al 2016, passando da 10.366 euro a 11.854 euro. Crescita ancora più importante se confrontata con il 2013, quando la media era di appena 9.000 euro.

Analizzando la ripartizione regionale delle richieste di prestito per matrimoni e cerimonie, emerge chiaramente come il Sud guidi la classifica, con la sola Campania che origina quasi il 22% delle richieste e dove l’incidenza di questi finanziamenti sul totale di quelli che i consumatori cercano di ottenere è pari a circa il doppio rispetto ai valori del resto d’Italia.

La seconda regione che, proporzionalmente, genera il maggior numero di richieste è la Calabria con il 13,70%, mentre al terzo posto figura la Lombardia, con il 12,79%, unica regione del Nord ad avere un valore sopra il 6%.

Altro dato interessante, si legge nell’analisi, è l’età media del richiedente, che si attesta poco sotto i 41 anni, mentre per quanto riguarda la durata del prestito, gli italiani optano per rimborsare il finanziamento in 64 rate mensili dell’importo di circa 185 euro.

Curioso, in termini di lettura sociale del fenomeno, è la differenza di genere: solo nel 23% dei casi è la donna a richiedere il prestito.